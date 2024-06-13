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ポケモンカード オカルトマニア ジムプロモミラー
商品番号 J21845028829
商品名

ポケモンカード オカルトマニア ジムプロモミラー
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 3,124 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらはポケモンカードのオカルトマニアジムプロモミラーとなります！目立った傷や汚れ、白かけ折れ等はございませんが、素人目ですので極度に状態が気になる方や完全美品をお求めの方、神経質な方は購入を御遠慮お願いします。なるべく分かりやすいように写真を掲載していますが、不明点ございましたらお申し付けください。購入後のトラブルを防ぐためにしっかりと写真をご確認なさった上でご購入ください。返品は受け付けておりません。折れ対策、濡れ対策はしっかりと致します。特に高額カードの場合はローダーにいれるなどより一層の折れ濡れ対策をさせていただきます。長くなりましたが上記をお願い致しますm(__)m即購入OKです！値下げ不可エクストラ
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