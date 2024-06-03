櫻坂46ツインウエハース1箱20個入

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商品詳細
櫻坂46ツインウエハース1箱20個入です。らくらくメルカリ便の宅配便にて発送予定です（匿名配送、送料込み）。新品・未開封ですが、一度人の手に渡った物であることをご理解の上でご購入ください（神経質な方はお控えください）。全て納得の上での即購入、大歓迎です！
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