FANTASTICSマフラータオル

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商品詳細
武者修行 マフラータオル開封済み 未使用のため目立つ汚れはほつれはありません一部縫い目が飛んでいますが初期からになります(８枚目画像)長期保管になります気になる方のご購入はご遠慮くださいfantastics世界 佐藤大樹 澤本夏輝 瀬口黎弥堀夏喜 木村慧人 八木勇征 中島颯太中尾翔太
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