広島カープ　ミニ色紙　大瀬良大地　サイン入り

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商品詳細
カープ ミニ色紙 ２０１８大瀬良大地選手の直筆サイン入りミニ色紙です。コレクション整理のため出品致します。よろしくお願いします。発送はゆうパケットポストを考えてます。ジャンル（スポーツ選手）...野球グッズ種別...色紙サイン有無...有り性別...男
http://narcologia.ru/goods/mythic389735.html
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