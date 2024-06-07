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- 田嶌 紗蘭 直筆サイン入チェキ サイン無しチェキ 3枚セット シャニマス 声優
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商品詳細
こんにちは。以前の朗読劇のものです。硬質カードケースに入れ、大切に保管しておりました。プチプチに入れて発送致します。よろしくお願い致します。声優シャニマス田嶌紗蘭ノクチル福丸小糸
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