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ラウンジフライ　シンデレラ　バッグ　リュック　ディズニー　ピンクドレス
商品番号 O93818123945
商品名

ラウンジフライ　シンデレラ　バッグ　リュック　ディズニー　ピンクドレス
ブランド名 ラウンジフライ
特別価格 税込 5,166 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラウンジフライ社製のディズニー公式ライセンスグッズです。シンデレラ　ピンクドレスのリュックです新品未使用タグ付きです。袋に入れたまま室内で飾っていました。シンデレラ70周年記念として限定発売されているシンデレラのピンクドレスをモチーフにしたデザインのバックパックです。全体的にピンクドレスをイメージしたデボス加工が入っており、その上にドレスを作る仲間たちの刺繍、上部のハンドルやストラップの部分はメジャーのデザインとなっております。フロントにもハサミをデザインしたジッパーが付いたミニポケットがあり、両サイドにはミニポケットが付いていますメインジッパーコンパートメントの内側は70周年を記念したイラストがプリントされています。背面上部に金属製のDisney/Lougeflyのロゴバッヂがついています。大きさは縦約27㎝、幅23㎝、マチ約12.5㎝です。素材はポリウレタン製(人造皮革)です。LoungeflyDisneyPrincessCinderellaPinkDressMiniBackpack
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