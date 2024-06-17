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AtelierZ club4 メイプルトップ　アトリエZ
商品番号 U87063689811
商品名

AtelierZ club4 メイプルトップ　アトリエZ
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 40,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···エレキベース製造番号から90年代終わりから2000年代初めのClub4です。10年程前に中古購入時にはシースルーブルーにリペイントされ、ピックアップもマグネチュードからLakland製に変更されておりました。プリアンプはXTCTでオリジナルかとおもいます。ボディ•ネックとも演奏キズ程度で、大きなキズもなく機械部品、電気系も異常ありません。フレットも6-7割残っておりますし、ロッドも余裕が有ります。オリジナルのピックガードにはキズが有ります（最後の写真）ので、神経質な方はご遠慮下さい。重量約4.0k、付属品、取説、保証書等はございません。アトリエZ製ギグバックに入れまして段ボール梱包で発送予定です（未定）。送料込みですが、恐れ入りますが遠隔地の方はご相談させて下さい。なおノークレームノーリターンにて願います。お値引き交渉もご勘弁下さい。よろしくお願いします。
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AtelierZ club4 メイプルトップ　アトリエZ
AtelierZ club4 メイプルトップ アトリエZ | hospitaldaprovidencia.org.br
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