AtelierZ club4 メイプルトップ　アトリエZ

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種類···エレキベース製造番号から90年代終わりから2000年代初めのClub4です。10年程前に中古購入時にはシースルーブルーにリペイントされ、ピックアップもマグネチュードからLakland製に変更されておりました。プリアンプはXTCTでオリジナルかとおもいます。ボディ•ネックとも演奏キズ程度で、大きなキズもなく機械部品、電気系も異常ありません。フレットも6-7割残っておりますし、ロッドも余裕が有ります。オリジナルのピックガードにはキズが有ります（最後の写真）ので、神経質な方はご遠慮下さい。重量約4.0k、付属品、取説、保証書等はございません。アトリエZ製ギグバックに入れまして段ボール梱包で発送予定です（未定）。送料込みですが、恐れ入りますが遠隔地の方はご相談させて下さい。なおノークレームノーリターンにて願います。お値引き交渉もご勘弁下さい。よろしくお願いします。