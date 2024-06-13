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オカリナ　C菅　アケタ
商品番号 P34165450517
商品名

オカリナ　C菅　アケタ
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 1,764 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ピンク→アケタ　C菅水色→kichencompany1982　F菅(？)くじら→不明　C菅3つセットです。ケースはありません。中古品になりますのでご理解のある方お願いします。
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