ポケモンカード　ギラティナVstar UR

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ポケモンカードゲームソード＆シールドハイクラスパックVSTARユニバースギラティナURレジギガスRRR開封後すぐにスリーブに入れて保管しております。自宅保管をご理解いただいた上でのご購入をお願いいたします。神経質な方はご遠慮ください。すり替え等トラブル防止のため、購入後のキャンセル・交換はお受けできかねますのでご了承ください。即購入OKです。種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···URボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···UR
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