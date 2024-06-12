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ポケモンカード　ギラティナVstar UR
商品番号 S99921555209
商品名

ポケモンカード　ギラティナVstar UR
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 3,199 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ポケモンカードゲームソード＆シールドハイクラスパックVSTARユニバースギラティナURレジギガスRRR開封後すぐにスリーブに入れて保管しております。自宅保管をご理解いただいた上でのご購入をお願いいたします。神経質な方はご遠慮ください。すり替え等トラブル防止のため、購入後のキャンセル・交換はお受けできかねますのでご了承ください。即購入OKです。種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···URボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···UR
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ポケモンカード ギラティナ vstar ur | labiela.com
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