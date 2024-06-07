明治時代　薩摩焼　明山銘　小皿　直径12.6cm 細密絵付　本物保証

明治時代に造られた薩摩焼 明山銘の小皿です。本物保証致します。細部まで丁寧に絵付が施された味わい深い作品です。金の発色も良く、上手の薩摩焼です。経年に伴う擦り傷や汚れ等ありますが割れ欠けの無い好状態です。サイズは高さが2.2cmで直径が12.6cmです。宜しくお願い致します。



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京薩摩焼 藤図花瓶一対 在銘 源山 - 古好屋



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