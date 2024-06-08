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ツイステ　ツインウエハース3 ジェイド　30枚セット
商品番号 L26756330132
商品名

ツイステ　ツインウエハース3 ジェイド　30枚セット
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 6,109 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ツイステッドワンダーランドツインウエハース3☆キャラクターカード☆ジェイド　　　30枚画像のカードになります。合計30枚のセットになります。※カードは未開封になります。素人による検品の為、初期の細かなキズ、内袋のスレや汚れは有ると思いますのでご理解、ご了承の程お願い致します。※完品、美品をお求めの方はご購入ご遠慮下さい※厚紙補強のゆうゆうメルカリ便にて発送予定です。#ツイステ#ツイステッドワンダーランド#アズール#ジェイド#フロイド#オクタヴィネル寮#リドル#エース#デュース#トレイ#ケイト#ハーツラビュル寮#カリム#ジャミル#スカラビア寮#ヴィル#エペル#ルーク#ポムフィオーレ寮#イデア#オルト#イグニハイド寮#レオナ#ラギー#ジャック#サバナクロー寮#マレウス#リリア#シルバー#セベク#ディアソムニア寮#クロウリー#クルーウェル
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