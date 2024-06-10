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- 【未開封】ポケモンカードゲーム ソード＆シールド VSTARユニバース1box
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商品詳細
ポケモンカードポケカVスターユニバース1BOX(10枚入り×10パック入り)シュリンク付き即購入可です。すり替え防止のため、ご購入された後の返品や返金はお断りします。新品未開封ですが、初期傷があるかもしれません。神経質な方は購入をご遠慮ください。ボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)
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