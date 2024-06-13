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ポケモンカード　黒炎の支配者リザードンex
商品番号 K60955232525
商品名

ポケモンカード　黒炎の支配者リザードンex
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 3,154 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レアリティ...UR黒炎の支配者テラスタルリザードンex330130/108urになります。開封してすぐにポケモンカードのファイルにしまったので美品になります。
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