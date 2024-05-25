SCOOP CREATION WORKS '57 ST

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fenderのカテゴリお借りしています。ご覧いただきありがとうございます。2019年製 SCOOPCREATIONWORKS'57STHardAgedになります。 仕様はスペックシート、公式webサイトで確認いただければ幸いです。改造等無し、キズ等もハードレリック仕様のためわかりづらいのですが後でついたものは無いと思います。重量3.3kg軽量で丁度よいウェイトです。また状態は大変弾きやすくネックコンディション良好だと思います。フレット残8割程度。塗装、エイジングも自然でネック、ボディ共とにかく木の温もりと生鳴りを感じます。所有の方、試奏された方、youtube等でご覧の方は既にお分かりかと思いますが、サウンドの方もずっと弾いていたくなるようなグッドサウンドです。クリーン、クランチが特に良いように思います。 付属品：専用ハードケース、ブリッジ調整用6角レンチ、トレモロアーム、スペックシートスクープクリエイションワークスfenderamericanvintageFenderCustomShopRSguitarworks