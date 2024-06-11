ado　ぬいぐるみ　缶バッジ　6点セット

[商品]adoぬいぐるみマスコット 缶バッジうっせぇわ レディメイド ギラギラ6点セット[包装・発送方法]プチプチ、水濡れ防止。メルカリ便にて発送予定。発送事故等の責任は取れませんのでご了承くださいませ。その他の発送方法をご希望の場合はご連絡ください。[注意事項]・送料込みとなります。・即購入可能。・初期傷等ある場合がごさいます。気になさる方はご遠慮ください。・質問等ありましたらお気軽にコメントをください。