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fnc band kingdom ハイファイユニコーン　ピック
商品番号 F78369319522
商品名

fnc band kingdom ハイファイユニコーン　ピック
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 2,516 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハイファイユニコーンのテミンくんから直接もらったものです。2枚もらって、最後の1枚です。ハイファイユニコーン初めてのkingdomの記念にいかがですか？初期の傷はあります。
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