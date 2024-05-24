ジョージア・オキーフ、春、大判画集画、新品額装付 送料無料

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この説明欄をよくお読みになり、内容をご理解・ご納得の上、ご購入をお願い致します。コメントなし即購入OKです。ジョージア・オキーフ作品名：「春1922」（GONY)大判画集の一頁を額装いたしました。作品の状態はとても綺麗です。絵画部分のサイズは、約３６．０×３０．５ｃｍです。新品高級額付です。額枠は木製・ブラック、額のサイズは約５３×４２ｃｍ、黒のマット、アクリルガラス付き。zero専門業者にてマット合わせ、額装をいたしますのでお時間を頂きます。あくまでも観賞用の商品でございますので、説明文をご理解・ご了承の上、ご納得いただけるお客様のみのご入札をお願いいたします。送料は無料です。こちらの商品は他のサイトでも販売していますので、ご購入のタイミングよっては売り切れになっていることがございます。ご了承お願いします。多数の商品を、売り切り価格にて出品しております。お時間がございましたら、ご覧くださいませ。