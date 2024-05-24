Mavis エレキギター　ストラトキャスタータイプ

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商品詳細
メイビス エレキギター目立った大きなキズもなく経年の割にはキレイかと思います。音出し確認済みです。ガリ音、ノイズ音もなく良い感じです。練習用に使っていました。できる範囲でメンテナンスもしてあります。まだまだ十分使えると思います。ピックガードも良い感じにヤケています。状態は写真の通りです。中古品としてご理解頂き、NCNRでご検討頂ければと思います。発送時に弦(新品)を張り、写真には無いですがソフトケース(社外品)をお付けします。
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