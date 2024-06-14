彫刻刀8本セット写真左刃先から柄の下まで 約27㎝写真右刃先から柄の下まで 約22㎝親戚の金物店の廃業することになり在庫を出品させて頂きます。かなり大きな彫刻刀です新品ですが、在庫になりますので多少の汚れやキズ、がありますのでご了承下さい。写真9枚目の一番下の刃に膨らみがあります。新品未使用ですが長期保管していたものですので写真をご覧頂き、ご理解いただけた方のご購入をお願い致します。バラ売りはしていません。また、新品未使用品の刃物ですので、発送時の破損以外の返品はご遠慮頂けますようお願い致します。



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