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値下！　廃版　funko pop キャプテンアメリカ アベンジャーズ フィギュア
商品番号 R67914625410
商品名

値下！　廃版　funko pop キャプテンアメリカ アベンジャーズ フィギュア
ブランド名 ファンコ
特別価格 税込 2,527 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィギュア種類···コレクションフィギュアファンコ社製　POP!シリーズ・映画アベンジャーズより　　キャプテンアメリカ画像にてご確認下さい。海外製品ではありますが、新品未使用品です。初期シリーズのもので大変レアなものです。プチプチ梱包の上、定形外郵便で発送します。素人保管となりますので、神経質な方はご遠慮下さい。当方、非喫煙者、ペット無しです。どうぞよろしくお願い致します。
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