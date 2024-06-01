古梅園 1577年創業奈良墨老舗 高級墨『墨譜墨 金蒔雅墨』5丁セット ...

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書道・習字用品···墨、書道セット奈良の老舗墨舗 西暦1577年創業 古梅園の高級墨 『古梅園墨譜 金蒔雅墨』平成25年度(2013年製造)稀少墨 5丁セットになります。各墨の名前、大きさ、墨質、墨色は 写真でご確認ください。古梅園 創業430年を記念して造られた5丁セットになります。美しい金箔蒔きの墨です。長期間 新品保管しておりました。大きさは、写真でご確認ください。重さも写真でご確認ください。未使用、新品保管品。当時販売希望価格 30800円 お買い得品在庫数残り3点になります。高級品となりますので、書道用品にご理解のある方のご購入をお願いいたします。投機的な方のご購入はご遠慮下さい。