【お値下げしました！】扇子型渦絵　吸物椀　5客セット

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吸物椀の5客セットです。シンプルな蒔絵で家族やお客様など、どの場面にも使いやすい椀です。・身と蓋、一枚ずつキズあり・日焼けありサイズ椀 直径約13cm×高さ約6cm蓋 直径約11.5cm×高さ約3.5cm状態、詳細につきましては画像にて確認の程よろしくお願い致します。古いものの為、多少の擦り傷がございます。また、自宅保管ですので、ご理解のある方ご購入お願い致します。#漆塗り #椀 #お椀 #吸物椀 #古美術 #美術 #骨董 #アンティーク #食器 #インテリア #磁器 #蒔絵 #漆器 #antique #lacquer #正月 #おせち