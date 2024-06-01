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【お値下げしました！】扇子型渦絵　吸物椀　5客セット
商品番号 B37495191872
商品名

【お値下げしました！】扇子型渦絵　吸物椀　5客セット
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 3,045 円
在庫状況 あり

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商品詳細

吸物椀の5客セットです。シンプルな蒔絵で家族やお客様など、どの場面にも使いやすい椀です。・身と蓋、一枚ずつキズあり・日焼けありサイズ椀　直径約13cm×高さ約6cm蓋　直径約11.5cm×高さ約3.5cm状態、詳細につきましては画像にて確認の程よろしくお願い致します。古いものの為、多少の擦り傷がございます。また、自宅保管ですので、ご理解のある方ご購入お願い致します。#漆塗り　#椀　#お椀　#吸物椀　#古美術　#美術　#骨董　#アンティーク　#食器　#インテリア　#磁器　#蒔絵　#漆器　#antique　#lacquer　#正月　#おせち
http://narcologia.ru/goods/stage669397.html
http://narcologia.ru/goods/ordering371979.html
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