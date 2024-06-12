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- 【美品】刀剣乱舞-ONLINE- 三日月宗近 1/8 完成品フィギュア
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商品詳細
現品を見るために一度だけ開封しましたが、すぐ箱に戻し、その後は飾ること無くクローゼットにて保管していたので中身は状態も良く、美品且つ未使用品に近いです。外箱も特に傷や破れはございません。クローゼット内での保管だったので、日光による色あせ等もありません。値下げ不可。刀剣乱舞-ONLINE-三日月宗近1/8完成品フィギュア
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