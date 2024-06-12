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キャラクターギターピック各種４９枚
商品番号 G12206333267
商品名

キャラクターギターピック各種４９枚
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●出品名　キャラクターギターピック各種４９枚●説明中古のキャラクターピックです。ウルトラマン　仮面ライダー　ポストペット　志村けんさん　ルパン　ロボコンとか色々です。ダブリも有ります。４９枚まとめてのお取引お願いします●価格7000円●カテゴリおもちゃホビー　楽器　エレキギター●状態使用感有ります　経年劣化で少し歪みのある物も有ります。変色している物も有ります。新品では無いので過度な期待はされないでください。●送料込み#ウルトラマン#キャラクター#仮面ライダー#ギター#ピック即購入○
http://narcologia.ru/goods/stage705797.html
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