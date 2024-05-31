YAMAHA　ピッコロ　YPC-32　ABS樹脂　頭部管白銅製　Ｅメカニズム

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商品をご覧頂きありがとうございます。こちらの商品の他にも楽器関係の商品を出品させて頂いております。ご興味ある方は下記よりご覧ください。#ニャンニャンショップ・楽器のへや【メーカー】YAMAHA ヤマハ【アイテム】ピッコロ頭部管白銅製Eメカニズム【型番】YPC-32【素材】ABS樹脂【付属品】ハードケース メンテナンスロッド【コンディション】タンポ変色しており穴あきが見られます。交換が必須な状態です。清掃分解はせずに表面のみ清掃しております。メッキ小さなメッキはがれや錆付きが点在しています。ケース特に目立ったキズや汚れはありません。こちらの商品は中古品のため使用感はありますが、本体自体はまだまだ使用できる状態の商品になります。【梱包】プチプチとリサイクルダンボールや巻きダンボール、ラップなど状況に合わせて梱包させて頂きます。【発送】1日から2日の間で発送させて頂きます。こちらの商品は中古品になりますが、アルコール除菌、清掃をして出品させて頂いておりますのでご安心下さい。こちらはあくまで中古品になります。商品の評価は主観的な内容になりますのでご了承下さい。※こちらの商品は即購入歓迎です。※専用ページは特に設けておりませんので、お早めにご購入下さい。その他ご不明な点などございましたら、コメントからお問い合わせ下さい。返答はなるべく早くお答えさせて頂きます。どうぞ宜しくお願いします。管理番号ECO03751-909032