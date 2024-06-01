賃貸OK　抽象画　現代アート　ウェルカムボード　ファブリックパネル　オブジェ

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サイズ 縦約30㎝ 横約30㎝ 厚さ約3㎝ 重さ約110gご覧いただきましてありがとうございます。アイアン塗料を用いて描いた一点物のアートパネルになります。絵画というよりもウォールオブジェに近い作品です。空間を引き締めてくれます(^_^)発泡スチロールを切り出し、ジェッソ、メディウムで造形し、ブロンズのアイアン塗料を使って描いています。分割された2点のオブジェを合わせて一つの作品にしました♪実際はかなり軽い作品ですので、壁に貼り付けて飾る事ができます。賃貸にお住まいの方にもおすすめです^_^画鋲等で壁に穴を開ける必要はありません。背面に粘着ゲルタイプの両面テープを貼って発送させていただきます。壁紙の傷みが気になる方はマスキングテープの上から作品を貼り付けてください^_^お使いの端末によって色味が違って見えます。ご了承下さい。☆☆☆↓その他の作品はこちらから↓☆☆☆#アートパネル754238ご不明な点などございましたら何なりとお問い合わせください。※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※#フルイドアート #ファブリックパネル #ポーリングアート #パネル #アート #絵 #絵画 #壁掛け #インテリア #おしゃれ #カラフル #ビンテージ #タペストリ #インテリアパネル #オブジェ #現代アート #置物 #インダストリアル #モダン #アンティーク #ヴィンテージ #ボーコンセプト #ポスター #ホテルライク #アイアン #家具 #壁掛けオブジェ #壁掛けアート 主題···抽象主な画材···アクリル絵の具