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AUDIO TECHNICA AT2020 XLRマイクケーブル アーム
商品番号 E26131047870
商品名

AUDIO TECHNICA AT2020 XLRマイクケーブル アーム
ブランド名 Espare
特別価格 税込 7,777 円
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商品詳細

・AUDIOTECHNICAAT2020コンデンサーマイク・マイクポーチ・マイクアタッチメント・SilkRoadLM203-5マイクケーブルオスメス5m・マイクアーム・ショックマウント・ポップガード全てAT2020マイクにピッタリ適した物です。マイクとケーブルは1度使用してPCとの相性が合わなかったため押し入れに閉まっておりました。マイクアームは数回使用しておりました。他は未使用です。オーディオテクニカマイクスタンド卓上マイクアームサウンドハウス宅録実況ライブ配信YouTube動画
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