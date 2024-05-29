ポケモン スカーレット\u0026バイオレット レイジングサーフ シュリンク付き 1BOX

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商品詳細
種別···パック・ボックス種別/詳細···未開封ボックスシリーズ···ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレットポケモンカード レイジングサーフBOX完全新品未開封、シュリンク付きです！TSUTAYA産です。大当たりを祈願して僕が念じておきました。たぶん当たり入ってます。即決大歓迎！すり替え防止のため返品不可です。
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