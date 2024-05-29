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コスティア・テレシコヴィチの展覧会オリジナルポスター
商品番号 W67993727220
商品名

コスティア・テレシコヴィチの展覧会オリジナルポスター
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 6,860 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コスティア・テレシコヴィチモスクワ生まれ　1902-1978シートサイズ　775x560ミリ摺り　ムルロ石版工房目立ったキズや汚れなど無く作品は綺麗です。シートでの販売です。
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