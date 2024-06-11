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猫　イラスト　ドローイング　絵
商品番号 I25023598107
商品名

猫　イラスト　ドローイング　絵
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

作品を気に入っていただきありがとうございます大好きな猫のラフ画ですキャンパス生地に描きました手描きで出しているので、ムラや汚れがあるかもしれませんが作品としてわざとしているところもあります。なので状態は傷や汚れありで出品しています。光の加減で実際の色味と異なる場合があります。わからないことがあればコメント欄にてよろしくお願い致します少しでも気になることがあればご購入をしないでください。#りつこ　#絵画　#イラスト　#ドローイング#手描きイラスト　#動物　#猫　#手描き　#原画　#ハンドメイド　#インテリア　#アート
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