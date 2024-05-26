特大セール❕　佐伯祐三　油彩『エッフェル塔遠望』表サイン　F6号　額装/f230



依頼品】作者不明 油彩 並木通り 表サイン 裏書 佐伯米子鑑定シール F8 ...



E-79 額装絵画 油彩 風景画☆佐伯祐三 「馬車」 F6号 模写☆額サイズ ...



☆【佐伯祐三】肉筆 油彩『並木通り』表サイン 裏書 佐伯米子鑑定 ...



佐伯祐三 油彩の値段と価格推移は？｜7件の売買データから佐伯祐三 ...



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E-79 額装絵画 油彩 風景画☆佐伯祐三 「馬車」 F6号 模写☆額サイズ ...



☆【佐伯祐三】肉筆 油彩『並木通り』表サイン 裏書 佐伯米子鑑定 ...



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☆【佐伯祐三】肉筆 油彩『並木通り』表サイン 裏書 佐伯米子鑑定 ...



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換金目的のため10月30日～11月30日まで特大セール開催中❕早い者勝ちですのでお早めに！【作家名】佐伯祐三【作品名】エッフェル塔遠望【サイン・添付シール等】表サイン・裏サイン・小島善太郎鑑定シール【技法】肉筆・油彩画【付属品】額【作品寸法】410mm×318mm【額サイズ】F6号【発送サイズ】120サイズ【お値段相談】交渉可＊＊＊常識的な値段交渉には出来る限りお応えしています＊＊＊価格交渉につきましては、直接コメント欄からお願いいたしますメルカリ事務局を介したご依頼はお請け致しません＊本作品は公的鑑定機関等で鑑定を受けておりません詳細不明の為、模写として出品致します取引について落札後2日以内に連絡ができる方のみご入札ください万一、3日以内にご連絡が無い場合は「取引キャンセル」を行います 取引・発送は、日/祝日/年末年始以外の平日に行っております発送までの日数は作業出来る平日の日数ですので予めご了承ください写真についてスマートフォンのカメラで撮影しておりますカメラの精度及び撮影時の光加減等により実物の色合いと異なる場合や画像で映らない汚れ等もありますので予めご了承下さい検索ワード日本画風景画山下清東山魁夷平山郁夫千住博東郷青児藤田嗣治佐伯祐三荻須高徳棟方志功中島千波野間仁根高塚省吾小磯良平中川一政林武熊谷守一梅原龍三郎三岸節子横山大観田崎広助岡本太郎ジミー大西ビートたけし内藤ルネ森本草介木原和敏木梨憲武草間彌生奈良美智中島潔笹倉鉄平ゴッホピカソシャガールヒロヤマガタラッセンロートレックサムトフト絵画油絵油彩版画リトグラフシルクスクリーン額縁額装額