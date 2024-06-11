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Betty Boop ベティ・ブープボビングヘッドラブラブのベティrh0022
商品番号 H67099080392
商品名

Betty Boop ベティ・ブープボビングヘッドラブラブのベティrh0022
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 1,686 円
在庫状況 あり

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商品詳細

とってもリアルなアメリカンフィギィア！！大人気のベティちゃんのボビングヘッド！！車のダッシュボードに貼り付ければ走行中に揺れてくれます(^^)とっても愉快でインパクト間違いなし！！パッケージもカワイイのでプレゼントにも(^^)SIZE:縦12cm,横8.5cm,奥行き10cmアメリカン雑貨
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ベティ・ブープ ボビングヘッド(首振り人形)
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90's　Betty Boop/ベティ・ブープ “I Wanna Be Loved By You” Long Tee　USA製　220706

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