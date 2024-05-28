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Orange Crush MINI オレンジ ギターアンプ ミニアンプ
商品番号 H35741068661
商品名

Orange Crush MINI オレンジ ギターアンプ ミニアンプ
ブランド名 オレンジ
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CrushMiniAMPオレンジサウンドをどこでも楽しめる♪自宅での練習に最適◎3Wソリッドステート・コンボアンプ。オレンジ伝統の”PICSONLY”デザインを採用しています。GAIN、SHAPE、VOLUMEの3つのツマミだけで様々なサウンドをコントロールでき、ゲインを下げてボリュームを上げればブリティッシュ・クランチサウンドに、ゲインを上げていけばハイゲインサウンドにもなります。「SHAPE」コントロールは「MicroDark」のように中域をブースト/カットすることが可能でファットなサウンドからミッド・スクープサウンドまで様々なサウンドが楽しめます。また、新たに8Ωスピーカー・アウトプットを搭載し、外部のスピーカー・キャビネットに接続することも可能です。クロマチック・チューナー内蔵。電池駆動も可能です。Auxインプットとヘッドホンアウトも搭載し、練習にもピッタリです。サイズ：150W×145H×83D(mm)出力：３Wコントロール：GAINcontrol　　　　　　　SHAPEcontrol　　　　　　　VOLUMEcontrol　　　　　　　TUNERswitchインプットジャック：標準モノラルヘッドホンジャック：標準ステレオスピーカー：定格出力3watts／8ohmスピーカーアウトプット：8ohmチューナー：クロマチック電源：電池(6F22,9V)　　　ACアダプター　　　(安定化9VDC,500mA,センターマイナス)重さ：904g付属品：取扱説明書　　　　チェック用電池(6F22,9V)ギターバッグにも入る！手軽に持ち運びできるコンパクトさがウレシイ！デザインも可愛いのでインテリアとしても楽しめます◎
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