Phoenix 1/400 シンガポールエアー A350-900 9V-SHA

“必ず“プロフィールを熟読理解の上ご購入ください。特にコンビニ払いの方はご留意ください。⚠️値引き不可★★新品未使用●メーカー:Phoenix品番：04338スケール:1/400材質：合金(ダイキャスト)エアライン:SINGAPOREAIRLINESシンガポールエアーラインズ機種：エアバスA350-900Reg：9V-SHA※海外から新品で購入後、未使用未展示暗所保管しておりました。⚠️ケース、スリーブ、保護フィルム等の擦れや曇りなどは全て免責とさせていただきます。⚠️ダイキャストモデルには商品の性質上個体差、デカールのズレや小傷がある場合があります。また海外からの買付け品のため外箱に凹み、擦れ等、日焼け等が見受けられる場合がございますのでご了承くださいませ。⚠️神経質な方や完璧にこだわる方はトラブル防止のため購入をお控えください。またすり替え防止のため、如何なる理由でも返品はお受け出来ませんのでご了承下さい。発送は簡易梱包の上【らくらくメルカリ便】でお送りいたします。…………………………………エアバスairbusエアバスa350airbusa350エアバス350airbus350a350-900エアバスa350-900シンガポールa350シンガポールエアーシンガポール航空singaporea350エアークラフトモデル1:400スターアライアンス飛行機



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