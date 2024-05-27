即日発送 ファンサ カンペ うちわ文字 織山尚大 深田竜生 川﨑皇輝 青木滉平

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商品詳細
【オーダー希望の方はお気軽にコメントください♡】商品内容⭕️手作りカンペうちわ【7〜9点】⭕️うちわ、リング付き⭕️全てに穴あけ、穴補強シール有り※お届け後、すぐにお使いいただけます(*´꒳`*)★ジャンボうちわサイズです普通紙に印刷後、画用紙で補強し作成しております。クリアファイルに入れた後（折れ防止）マスキングテープで隙間を塞ぎ（防水対策）封筒に入れて発送させていただきます。❤️納得いくまで一緒にデザイン考えましょう❤️お時間に余裕を持ってご相談下さい。#あすぽんのオーダーうちわ↑過去のオーダー商品見れます♡#あすぽんのうちわ#あすぽんのうちわ少年忍者#あすぽんのうちわ◯◯※グループ名入れて検索！↑他のメンバーも出品中！ご覧ください♡★オプション料金・受け取り目安★【普通郵便】2-3日での受取 ※平日発送のみ【速達＋¥400】1-2日での受取 ※平日発送のみ⚠️「⚪︎日のライブに間に合いますか？」「何日で届きますか？」などの質問にはお答えできません。オプションご希望の方は事前にお知らせください。※趣味で作成している素人手作り作品ですので、完璧を求められる方はご遠慮ください。※若干のシワ・印刷によるかすれがある場合がございます。※発送の責任は負い兼ねます。#オーダーうちわ#カンペ#カンペうちわ#うちわ文字#ファンサうちわ#なにわ男子#岩本照#深澤辰哉#渡辺翔太#阿部亮平#宮舘涼太#佐久間大介#向井康二#目黒蓮#ラウール#中間淳太#桐山照史#濱田崇裕#重岡大毅#神山智洋#藤井流星#小瀧望#中島健人#菊池風磨#佐藤勝利#松島聡#永瀬廉#髙橋海人#西畑大吾#藤原丈一郎#大橋和也#長尾謙杜#道枝駿佑#大西流星#高橋恭平#藤ヶ谷太輔#玉森裕太#二階堂高嗣#横尾渉#千賀健永#宮田俊哉#北山宏光#浮所飛貴#那須雄登#藤井直樹#岩﨑大昇#佐藤龍我#金指一世#髙橋優斗#井上瑞稀#橋本涼#猪狩蒼弥#作間龍斗#菅田琳寧#今野大輝#中村嶺亜#佐々木大光#本髙克樹#矢花黎#少年忍者#Aぇ！group#正門良規#末澤誠也#草間リチャード敬太#小島健#福本大晴#佐野晶哉
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