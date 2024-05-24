MONSTA X TWOTUCKGOM 特典 ホログラム トレカ キヒョン

TWOTUCKGOM購入特典のモネクのトレカです。海外製品のご理解お願いします。厚紙に挟んでの発送を予定しておりますが、プラス料金で硬質ケースに入れて発送します。他にもショヌ、ウォノ、ミニョク、キヒョン、ヒョンウォン、ジュホン、チャンギュンの商品を出品しております。他の物との購入でしたら若干ですがお値下げしますので、コメントからお願いします。こちらのみの場合は即購入可能です。



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