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【匿名配送】うたプリ　寿嶺二　キャラファインボード
商品番号 T72806786627
商品名

【匿名配送】うたプリ　寿嶺二　キャラファインボード
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 5,879 円
在庫状況 あり

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商品詳細

うたプリ　寿嶺二キャラファインボードF3サイズ(イーゼル無し)断捨離の為、出品致します。外側のビニールは剥がさず、暗所にて保管しておりました。外箱は破棄してしまっている為、ボードのみの発送です。値下げ×#yuka_utpr
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