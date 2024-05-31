【匿名配送】うたプリ　寿嶺二　キャラファインボード

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うたプリ 寿嶺二キャラファインボードF3サイズ(イーゼル無し)断捨離の為、出品致します。外側のビニールは剥がさず、暗所にて保管しておりました。外箱は破棄してしまっている為、ボードのみの発送です。値下げ×#yuka_utpr