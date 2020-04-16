THE RAMPAGE全員サイン

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人気グループ···THERAMPAGEfromEXILETRIBEグッズ種類···色紙値下げ交渉⭕️⚠️モザイクで隠されている所は主の名前が入っています。発送の際は、シール等で隠させて頂きます。EXPGにいた時クリスマスのプレゼント企画で頂いた物でございます。(2021年12月)少し凹んでいる部分がございます。何か質問がございましたら、お気軽にお尋ねください。THERAMPAGELIKIYA陣RIKU与那嶺瑠唯神谷健太山本彰吾川村壱馬吉野北人岩谷翔吾藤原樹武知海青長谷川慎龍鈴木昴秀後藤拓浦川翔平