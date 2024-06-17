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商品詳細
【サイズ】口径(内) 10cm胴巾 14.5cmつまみまでの高さ 15cm持ち手までの高さ 20cm経年による小傷・少々の汚れありますが、目立つ傷み無く概ね良い状態です。黄銅水指口蓋付木箱入り水次水差し水注湯沸水注薬缶黄銅薬缶茶道具【k2475】----------------------------------------------------------☆ご挨拶とご注意点古物でございますので、時代や状態、内容についての感じ方は様々です。骨董品・中古品という事をご理解の上、ご購入ください。ご不明な点がございましたら、お気軽にご質問ください。誠意を持ってお取引させていただきます。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/evaporation39624.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford121673.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis170744.html
黄銅水指 口蓋付 木箱入り 水次 水差し 水注 湯沸 水注薬缶 黄銅薬缶 茶道具
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