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ポケモンカード コスモウム 25th ミラー psa10
商品番号 W95804712089
商品名

ポケモンカード コスモウム 25th ミラー psa10
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 2,877 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき有難うございます。ポケモンカード収集を縮小の為、コレクションを出品させていただきます。私自身がPSAに提出したワンオーナーの鑑定品です。気になるところがあればおっしゃってください。追加で写真を撮ります。コメントにて売買のやり取り最中の割り込み購入でも購入者を優先します。早い物勝ちでお願いします。※PSA10の評価でも小さなキズ/凹み/ホロかけ/白欠け等ある場合がございます。トラブル防止の為、神経質な方は購入をお控えください。※カードを鑑定ケースから出し中身のカードのみ発送するといった詐欺が横行しておりますが、こちらの商品はそのようなことがないため安心してご購入ください。
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