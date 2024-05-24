ポケモンカード　vstarユニバース　1ボックス

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商品詳細
ポケモンカードvstarユニバース 1box（10パック）ぺりぺりなし 番号一致送料軽減のためパックのみ発送します折れ濡れ対策し、らくらくメルカリ便の匿名配送にて発送しますbox購入のためSR以上は確定で封入にされています商品の性質上、内容での評価はお辞め下さい即購入OKコメント中でも購入者優先となります検索用#ポケカ #ポケモンカード#BOX#box#シュリンク#25周年#25th#バラパック#パック#まとめ売り#アニバーサリーコレクション#ANNIVERSARYCOLLECTION#リザードン#ピカチュウ#ブラッキー#SR#HR#SA#CSR#CHR#SAR#UR#プロモ#プロモカード#漆黒のガイスト#白銀のランス#仰天のボルテッカー#シャイニースターV#フュージョンアーツ#摩天パーフェクト#蒼空ストリーム#イーブイヒーローズ#スターバース#VMAXクライマックス#バトルリージョン#ロストアビス#スタートデッキ100#白熱のアルカナ#スペースジャグラー#タイムゲイザー#パラダイムトリガー#ミステリーボックス#VSTARユニバース#スカーレットex#スカーレット#バイオレット#バイオレットex#ポケモンカード#スペシャルセット#シュリンク付き#ポケカ#シュリンクあり#SV#ミモザ#ボタン#ミライドン#コライドン#SAR#SR#Vユニ#VSTARユニバース#Vスターユニバース#トリプレットビート#クレイバースト#スノーハザード#ナンジャモ#グルーシャ#151#エリカの招待#ミュウ#黒炎の支配者#黒煙の支配者#レイジングサーフ#パラソルおねえさん#チリ#ガブリアス
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