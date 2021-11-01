秀峰　盆栽鉢　植木鉢　盆栽

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商品詳細
使用感ありますので神経質な方はご遠慮お願いします。値引き交渉は常識範囲内でお願いします。 希望金額を教えて下さい。サイズ 約 丸14.0cm 高さ3.7cm小鉢だけの出品です。複数購入をご検討される方は事前にご連絡いただければ調整して専用で出品いたします。
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