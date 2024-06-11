掛け軸⑬ 【赤富士】筆者 : 梅月

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ご覧いただきまして、ありがとうございます。父親が営んでいた美術店にて販売しておりましたが、在庫整理の為、今回出品いたしました。とても良いお品なので、大事に飾ってくださる方にお譲りしたいと願っております。画の部分に少しシミがあります。裏面上部シミ多め(画像参照)御理解の上ご購入ください。幅：約64㎝縦：約129㎝✱箱あり※長いこと箱に保管していた為多少の劣化ございます。画像にてご確認くださり、ご理解の上ご購入お願いします。