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ヴァイオレット・エヴァーガーデン」額装アート 複製原画 | labiela.com

日の当たらないところに立てかけていました。記憶にない汚れが1箇所あります。アクリル面は多少の擦れ等ありますが、鑑賞には影響はないです。梱包に時間がかかるので、発送は遅くなります。1週間以内には発送します。税込30,800円京都アニメーションヴァイオレット・エヴァーガーデン複製原画描き下ろし額装入「ヴァイオレット・エヴァーガーデン」額装アート作：高瀬亜貴子■商品詳細額サイズ：横430mm×縦553mm原画サイズ：A3(横297mm×縦420mm) 【素材】額：木製裏板：木製合板マット紙：紙製面材：アクリルプレート：アルミニウム絵画の種類···水彩画アート京都アニメーション京ア二ヴァイオレットエヴァーガーデン