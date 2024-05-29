【未使用未開封】マンウィズ　ロゴフロアマット　②

未使用未開封 MANWITHAMISSION ロゴフロアマット です。10周年の通販MISSION企画、6ヶ月プランのロゴフロアマットです。飾る場所がなかったので、届いたままの状態で暗所で保管しておりました。届いた時からマットの折り皺と袋の皺がありました。今後も使用予定が無く、グッズ置き場が確保できないので出品します。Size 約W80cm×H61㎝素人の長期保管品です。袋ごしに確認しましたが素人目にはマットの経年劣化は分かりませんでした。完璧主義の方、神経質な方のご購入はご遠慮ください。中古品にご理解のある方にお譲り致します。もう一枚出品しています。グッズ置き場が確保できないので他のグッズも出品しています。#RのMWAMグッズ送料がかかるのでお値下げ不可です。まとめ買いのみ送料の差額分お値引き可能ですので、購入前にコメント欄にてご連絡ください。折りたたんで発送いたします。★ペットなし★喫煙者なしMANWITHAMISSIONmanwithamissionMWAMマンウィズアミッションマンウィズ ア ミッションマンウィズ・ア・ミッションマンウィズロゴマット フロアマット マット ラグ ノベルティ11000



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