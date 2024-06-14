カワイ アップライトピアノ KAWAI C-113N 日本製

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株式会社ピアノプラザ | KAWAI C-113N(2635) 株式会社ピアノプラザ | KAWAI C-113N(2635)

☆★本格派のアップライトピアノ★☆シンプルな外装デザインと木目のインテリア感覚が、リビング等にフィットする気品ある一台です。伝統技術から生まれる表現力豊かな音色は、低音から高音までの音量バランスも良く、これからピアノをはじめられる方にお勧め致します！⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎■商品名■KAWAIC-113N(2635)■製造年■不明■色■バーチ／半艶塗装仕上げ■サイズ■高さ113cm×幅148cm×奥行59cm■重量■約200kg■ペダル■3本（ダンパーペダル／弱音ペダル／ソフトペダル）■支柱■4本■ハンマー■イギリスロイヤルジョージ·フェルトハンマー（天然の羊毛オールアンダーフェルト入り）■付属品■高低自在椅子、キーカバー、ピアノカバー、椅子カバー■特徴■・オールアンダーフェルトハンマー採用の豊かな音色・専用のチッペンデール椅子（猫脚）付きで、お子さんの練習にも最適・ソフトフォールシステム鍵盤蓋（蓋を閉じる時手をはなしてもゆっくりと自然に閉じます）■注意事項\u003c(__)\u003e■※2017年に頂いたもので、最後の調律は去年の1月です。※調律して送りいたしますが、運搬移動のため更に調律する恐れがあります。※搬出搬入はご購入者様にて、ピアノ楽器を扱う運搬業者様をご手配いただきますようお願い致します。※椅子や付属品もご一緒に運んで頂けるかをご確認くださいませ。※ピアノ運搬業者にお問い合わせ際のピアノ位置情報： ・戸建て前面道路駐車可能（3t車可能） ・１階に設置／3段以上の段差無し ・リビングの片引き戸から搬出（最大幅125cm） ・千葉県船橋市から発送※ピアノの状態は写真からご確認お願いします。※あくまでも中古品となりますので、気づかない細かな傷、スレ、錆等があるかもしれませんが、全体的にはきれいな状態だと思います。ご理解の程宜しくお願い致します。※ご購入後の返品等はお受け出来かねます。アフターケア等は専門の方にお問合せくださいませ。⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎☆★最後までご熟読有難うございます。お気軽にコメントしてください\u003c(__)\u003e