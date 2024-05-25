Lilかんさい　アクリルスタンド　未開封品　まとめ売り

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関西ジャニーズJr Lilかんさいのアクリルスタンド5人セットでのまとめ売りです。使用機会が無いため出品します。全て未開封品、暗所にて保管していました。即購入⭕Lilかんさい嶋﨑斗亜西村拓哉大西風雅岡﨑彪太郎當間琉巧