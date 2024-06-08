レア　中国　景徳鎮50年代製品　花蝶大皿　アンティーク0613

送料込み 即購入ok！皿立ては商品に含まず！横幅 40.5cm奥行 29.2cm高さ 3.8cm●その他、注意事項：中古品が多く出品していますので、多少汚れや経年のダメージがあります。お神経質な方はご購入おやめください。未使用品でも、スレキズ、汚れなどあります。新品と同様に品質求める方おやめください。ご返品はお受けすることができません。



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