美少女戦士セーラームーン サンリオ アクリルスタンド フルコンプ コンプリート

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美少女戦士セーラームーンとサンリオのコラボ商品です。こちらはアクリルスタンド14種フルコンプリートセットです。新品、未開封品です。箱底に黒い点が見えます。分かりにくいですが画像にて確認して下さい。全てご理解頂ける方のみ購入を宜しくお願い致します。#美少女戦士セーラームーン#セーラームーン#サンリオ#コラボ#コラボグッズ#コラボ商品#コンプ#フルコンプリート#フルコンプ#フルコン#コンプリート#シークレットアクリルスタンド#アクスタ#アクリルスタンド#セーラーちびムーン#ちびうさ#セーラーマーズ#火野レイ#セーラーマーキュリー#水野亜美#セーラージュピター#木野まこと#セーラーヴィーナス#愛野美奈子#セーラーウラヌス#天王はるか#セーラーネプチューン#海王みちる#セーラープルート#冥王せつな#セーラーサターン#土萠ほたる#セーラーちびちびムーン#ちびちび#スターライツ#セーラースターファイター#星野光#セーラースターメイカー#大気光#セーラースターヒーラー#夜天光#ハローキティ#キティちゃん#キティ#マイメロディ#マイメロ#こぎみゅん#シナモロール#シナモン#クロミ#ポムポムプリン#キキララ#キキ#ララ#マロンクリーム#ポチャッコ#バッドばつ丸#ばつ丸#けろけろけろっぴ#マイスウィートピアノ#タキシードサム#ルナ#アルテミス#ダイアナ人気タイトル···美少女戦士セーラームーングッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)