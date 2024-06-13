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MAFEX ジョーカー　JOKER （BANK ROBBER Ver.）送料込み
商品番号 N83655784298
商品名

MAFEX ジョーカー　JOKER （BANK ROBBER Ver.）送料込み
ブランド名 メディコムトイ
特別価格 税込 2,600 円
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商品詳細

MEDICOMTOYメディコムトイMAFEXマフェックスDCCOMICSDCコミックスBATMANバットマンTHEDARKKNIGHTダークナイトJOKER（BANKROBBERVer.）ジョーカー（銀行強盗バージョン）HEATHLEDGERヒース・レジャー6インチアクションフィギュア開封品新品で購入後、画像の様な立ちポーズで飾っていたので、関節はほとんど動かしていません。付属品は全て揃っています。値下げ不可にてお願い致します。フィギュア種類···アクションフィギュアスケール···1/12HASBROハズブロs.h.figuartsフィギュアーツfigmaNECAマフェックスNo.015MAFEX『THEDARKKNIGHT』THEJOKER(BANKROBBERVer.)#メディコム・トイ#バットマンザ・ダークナイト『バットマン』シリーズDCコミックス#ジョーカー#マフェックスNo_015MAFEX『THEDARKKNIGHT』
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